オリジナル著者：

Serkov Alexandr

内容

このインディケータは、最大値の一連の昇順と最小値のシ一連の下降によって線を描画します。

上昇トレンドでは、最大値のラインは非常に短く、エントリポイントとして使用することができます。それは下降トレンドの正反対です。

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2014年9月10日にコードベースに公開されました。

図１Notches インディケータ