Индикаторы

Notches - индикатор для MetaTrader 4

Alexandr-Serkov
Опубликован:
Обновлен:
Идея индикатора довольно банальна и наверное что-то подобное уже было написано.

Однако мне аналоги не попадались, поэтому решил написать сам. Индикатор строит линии по восходящим цепочкам максимумов и по убывающим цепочкам минимумов. При восходящем тренде линии минимумов значительно короче и их можно использовать как точки входа. При убывающем тренде все наоборот. Приятного использования:)

Индикатор Notches

