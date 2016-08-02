CodeBaseKategorien
Indikatoren

Notches - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
726
(19)
notches.mq5 (8.97 KB) ansehen
Original Autor:

Serkov Alexandr

Der Indikator zeichnet Linien in aufsteigenden Folgen von Maxima und absteigenden Folgen von Minima.

In einem Aufwärtstrend sind die Linien der Maxima viel kürzer und können als Einstiegspunkt verwendet werden. Bei einem Abwärtstrend ist es exakt umgekehrt.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 10.09.2014.

Abb. 1. Der Notches Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12555

Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF

Der Modified_Optimum_Elliptic_Filter Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ExtremLine ExtremLine

Einfacher Trendindikator.

MAMA_HTF MAMA_HTF

Der MAMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Leading_HTF Leading_HTF

Der Leading Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.