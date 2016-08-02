Original Autor:

Serkov Alexandr

Der Indikator zeichnet Linien in aufsteigenden Folgen von Maxima und absteigenden Folgen von Minima.

In einem Aufwärtstrend sind die Linien der Maxima viel kürzer und können als Einstiegspunkt verwendet werden. Bei einem Abwärtstrend ist es exakt umgekehrt.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 10.09.2014.

Abb. 1. Der Notches Indikator