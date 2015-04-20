Participe de nossa página de fãs
Notches - indicador para MetaTrader 5
Autor:
Serkov Alexandr
O indicador desenha linhas através da série ascendente das máximas e descendente das mínimas.
Em tendência de alta, as linhas mais curtas de valores das máximas podem ser utilizados como pontos de entrada. A recíproca é a mesma para uma tendência de baixa.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado no Base de Código em 10.09.2014.
Fig. 1. O indicador Notches
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12555
