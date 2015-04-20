Autor:

Serkov Alexandr

O indicador desenha linhas através da série ascendente das máximas e descendente das mínimas.

Em tendência de alta, as linhas mais curtas de valores das máximas podem ser utilizados como pontos de entrada. A recíproca é a mesma para uma tendência de baixa.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado no Base de Código em 10.09.2014.

Fig. 1. O indicador Notches