O indicador desenha linhas através da série ascendente das máximas e descendente das mínimas.

Em tendência de alta, as linhas mais curtas de valores das máximas podem ser utilizados como pontos de entrada. A recíproca é a mesma para uma tendência de baixa.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado no Base de Código em 10.09.2014.

Fig. 1. O indicador Notches

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12555

