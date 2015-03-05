CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Notches - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2232
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Serkov Alexandr

Индикатор строит линии по восходящим цепочкам максимумов и по убывающим цепочкам минимумов.

При восходящем тренде линии минимумов значительно короче, и их можно использовать как точки входа. При убывающем тренде все наоборот.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 10.09.2014.

Рис.1. Индикатор Notches

Рис.1. Индикатор Notches

WASD_FR WASD_FR

Фракталы строятся по 3 предыдущим барам (они не перерисовываются т.к. текущий бар не участвует в расчете).

Trinity-Impulse_HTF Trinity-Impulse_HTF

Индикатор Trinity-Impulse с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.

Ozymandias Ozymandias

Довольно известный индикатор Ozymandias, который позволяет отфильтровать ложные колебания цены.

ExtremLine ExtremLine

Простой индикатор тренда.