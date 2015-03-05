Реальный автор:

Serkov Alexandr

Индикатор строит линии по восходящим цепочкам максимумов и по убывающим цепочкам минимумов.

При восходящем тренде линии минимумов значительно короче, и их можно использовать как точки входа. При убывающем тренде все наоборот.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 10.09.2014.

Рис.1. Индикатор Notches