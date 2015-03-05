Смотри, как бесплатно скачать роботов
Notches - индикатор для MetaTrader 5
- 2232
Реальный автор:
Serkov Alexandr
Индикатор строит линии по восходящим цепочкам максимумов и по убывающим цепочкам минимумов.
При восходящем тренде линии минимумов значительно короче, и их можно использовать как точки входа. При убывающем тренде все наоборот.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 10.09.2014.
Рис.1. Индикатор Notches
WASD_FR
Фракталы строятся по 3 предыдущим барам (они не перерисовываются т.к. текущий бар не участвует в расчете).Trinity-Impulse_HTF
Индикатор Trinity-Impulse с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.
Ozymandias
Довольно известный индикатор Ozymandias, который позволяет отфильтровать ложные колебания цены.ExtremLine
Простой индикатор тренда.