Serkov Alexandr

Este é um indicador de tendência claro e simples. O indicador considera que existe uma tendência de baixa, se a mínima atual é inferior a mínima localizada a N barras anteriores.

Existe uma tendência de alta, se a máxima atual é maior do que a máxima localizada a N barras anteriores. Você pode ajustar a verificação da profundidade nas propriedades. O indicador é bom para encontrar pullbacks e usá-los como pontos de entrada.

Originalmente este indicado foi escrito no site MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 9.09.2014.

Fig. 1. O indicador ExtremLine