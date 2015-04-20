Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ExtremLine - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1718
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor:
Serkov Alexandr
Este é um indicador de tendência claro e simples. O indicador considera que existe uma tendência de baixa, se a mínima atual é inferior a mínima localizada a N barras anteriores.
Existe uma tendência de alta, se a máxima atual é maior do que a máxima localizada a N barras anteriores. Você pode ajustar a verificação da profundidade nas propriedades. O indicador é bom para encontrar pullbacks e usá-los como pontos de entrada.
Originalmente este indicado foi escrito no site MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 9.09.2014.
Fig. 1. O indicador ExtremLine
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12553
Um simples indicador de sinal tipo semáforo.Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter
Um sistema de negociação usando o indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter
O indicador Modified_Optimum_Elliptic_Filter com a opção de seleção do timeframe disponibilizada nos paramêtros de entrada.Notches
O indicador desenha linhas através da série ascendente das máximas e descendente das mínimas.