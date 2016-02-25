コードベースセクション
オリジナル著者：

Serkov Alexandr

内容

これは、プレーンでシンプルなトレンド指標です。このインディケータは、現在の最小値がNバー前に位置する最小値よりも低い場合は下降トレンドがあると考えます。

逆に、現在の最大値がNバー前に位置する最大値よりも高い場合は上昇トレンドがあると考えます。チェックの深さはプロパティで設定することができます。<このインディケータは、エントリポイントとして使用するためにプルバックを見つけるために有用です。

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2014年9月9日にコードベースに公開されました。

図１ExtremLine インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12553

