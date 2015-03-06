CodeBaseРазделы
Индикаторы

ExtremLine - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Serkov Alexandr

Простой и незамысловатый индикатор тренда. Если текущий минимум меньше, чем минимум N баров назад, индикатор считает тренд убывающим.

И наоборот, если максимум текущего бара выше, чем максимум N баров назад, индикатор считает тренд восходящим. Глубина проверки задается в свойствах. Подойдет для поиска откатов как точки для входа в тренд.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 09.09.2014.

Рис.1. Индикатор ExtremLine

Ozymandias Ozymandias

Довольно известный индикатор Ozymandias, который позволяет отфильтровать ложные колебания цены.

Notches Notches

Индикатор строит линии по восходящим цепочкам максимумов и по убывающим цепочкам минимумов.

i-Spread i-Spread

Индикатор спреда отображает минимальные и максимальные значений спреда за последний час, 4 часа и сутки.

MAMA_HTF MAMA_HTF

Индикатор MAMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.