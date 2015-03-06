Смотри, как бесплатно скачать роботов
ExtremLine - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Serkov Alexandr
Простой и незамысловатый индикатор тренда. Если текущий минимум меньше, чем минимум N баров назад, индикатор считает тренд убывающим.
И наоборот, если максимум текущего бара выше, чем максимум N баров назад, индикатор считает тренд восходящим. Глубина проверки задается в свойствах. Подойдет для поиска откатов как точки для входа в тренд.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 09.09.2014.
Рис.1. Индикатор ExtremLine
Ozymandias
Довольно известный индикатор Ozymandias, который позволяет отфильтровать ложные колебания цены.Notches
Индикатор строит линии по восходящим цепочкам максимумов и по убывающим цепочкам минимумов.