CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ExtremLine - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
835
Rating:
(16)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Original Autor:

Serkov Alexandr

Dies ist ein schlichter und einfacher Trendindikator. Der Indikator geht von einem Abwärtstrend aus, wenn das aktuelle Minimum kleiner ist als das Minimum vor N Balken.

Umgekehrt besteht ein Aufwärtstrend, wenn das aktuelle Maximum höher ist als das Maximum vor N Balken. Sie können die Tiefe der Prüfung in den Eigenschaften festlegen. Der Indikator ist gut für die Suche nach Rückschlägen um diese als Einstiegspunkte zu nutzen.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 9.09.2014.

Abb. 1. Der ExtremLine Indikator

Abb. 1. Der ExtremLine Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12553

i-Bul_Jerk i-Bul_Jerk

Ein einfacher Signalindikator.

Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter

Ein Handelssystem, das den Modified_Optimum_Elliptic_Filter Indikator verwendet.

Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF

Der Modified_Optimum_Elliptic_Filter Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Notches Notches

Der Indikator zeichnet Linien in aufsteigenden Folgen von Maxima und absteigenden Folgen von Minima.