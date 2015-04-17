原作者:

Serkov Alexandr

这是一款简单明了的趋势指标。如果当前的最小值低于位于之前的 N 根柱线的最低值，则指标认为此时为下降趋势。

反之，如果当前的最大值高于位于之前的 N 根柱线的最高值，则指标认为此时为上升趋势。您可以在属性里设置检查深度。此指标有利于搜索回调，并将之作为入场点。

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 09.09.2014。

图例. 1. 指标 ExtremLine