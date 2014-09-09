CodeBaseРазделы
Индикаторы

High N - индикатор для MetaTrader 4

Alexandr-Serkov
Опубликован:
Обновлен:
Простой и незамысловатый индикатор. Если текущий минимум меньше, чем минимум N баров назад, индикатор считает тренд убывающим.

И наоборот, если максимум текущего бара выше, чем максимум N баров назад, индикатор считает тренд восходящим. Глубина проверки задается в свойствах. Подойдет для поиска откатов как точки для входа в тренд.

Индикатор High N

