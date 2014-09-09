Смотри, как бесплатно скачать роботов
High N - индикатор для MetaTrader 4
Простой и незамысловатый индикатор. Если текущий минимум меньше, чем минимум N баров назад, индикатор считает тренд убывающим.
И наоборот, если максимум текущего бара выше, чем максимум N баров назад, индикатор считает тренд восходящим. Глубина проверки задается в свойствах. Подойдет для поиска откатов как точки для входа в тренд.
AutoNews
Советник предназначен для автоматизации рутинных действий при торговле по экономическому календарю.COrdersCounter
Простой класс для подсчета количества ордеров по заданному фильтру: символ инструмента, Magic Number, закрытый или открытый.
LastOrder
Заголовочный файл, содержащий функции для поиска последнего и первого ордера в пуле ордеров (открытые или закрытые ордера).Индикатор флета
Поиск флета на рынке и отображение предполагаемых уровней входа в рынок.