CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_UltraFatl - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
994
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
exp_ultrafatl.mq5 (7.99 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
\MQL5\Indicators\
ultrafatl.mq5 (13.13 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sistema de trading que utiliza el oscilador UltraFatl. La señal para realizar una transacción se forma en el momento de cierre de la barra, cuando la barra cambia de color a partir de una tonalidad roja o verde. La salida de las transacciones se ejecuta mediante órdenes pendientes o cuando se produce un cambio de color en la barra del indicador.

Coloque el archivo compilado del indicador UltraFatl.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas mostradas a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. Durante las pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de transacciones en el gráfico.

Fig. 1. Ejemplos de transacciones en el gráfico.

Resultados de las pruebas para el año 2011 en USDCHF H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados

Fig. 2. Gráfico de resultados

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1256

sHistoryExport - script útil para exportar los datos del historial a formato de МetaТrader 4 sHistoryExport - script útil para exportar los datos del historial a formato de МetaТrader 4

Exporta todos los instrumentos y periodos necesarios con un solo click, a la vez que los carga y los comprueba.

Exp_DSSBressert Exp_DSSBressert

Sistema de comercio utilizando el indicador DSSBressert

CheckHistory - Función para cargar y comprobar el historial CheckHistory - Función para cargar y comprobar el historial

Versión ligeramente modificada de la función de carga del historial de MetaQuotes.

Exp_AnchoredMomentum Exp_AnchoredMomentum

Sistema de comercio utilizando el indicador AnchoredMomentum