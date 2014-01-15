Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_UltraFatl - Asesor Experto para MetaTrader 5
Sistema de trading que utiliza el oscilador UltraFatl. La señal para realizar una transacción se forma en el momento de cierre de la barra, cuando la barra cambia de color a partir de una tonalidad roja o verde. La salida de las transacciones se ejecuta mediante órdenes pendientes o cuando se produce un cambio de color en la barra del indicador.
Coloque el archivo compilado del indicador UltraFatl.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas mostradas a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. Durante las pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de transacciones en el gráfico.
Resultados de las pruebas para el año 2011 en USDCHF H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados
