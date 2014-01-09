请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
交易系统采用 DSSBressert 指标。在柱线收盘时，如果随机指标云颜色改变，则形成执行交易的信号。合约退出，可由挂单执行，或指标颜色改变。
放置 DSSBressert.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1255
Exp_AnchoredMomentum
交易系统采用 AnchoredMomentum 指标TrendValue
趋势指标作为 NRTR (Nick Rypock 反向尾随)。
Exp_ADX_Smoothed
此交易系统基于 ADX_Smoothed 指标的 DI+ 和 DI 线交叉Exp_AML
交易系统使用 AML 趋势均线