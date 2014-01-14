CodeBaseSeções
Experts

Exp_DSSBressert - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
945
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
dssbressert.mq5 (6.47 KB) visualização
exp_dssbressert.mq5 (5.92 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação baseado no indicador DSSBressert. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a nuvem do Estocástico muda de cor. O fechamento da posição é realizado por uma ordem pendente ou pela mudança de cor do indicador. 

Coloque o arquivo compilado DSSBressert.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. 

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1255

