Sistema de negociação baseado no indicador DSSBressert. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a nuvem do Estocástico muda de cor. O fechamento da posição é realizado por uma ordem pendente ou pela mudança de cor do indicador.

Coloque o arquivo compilado DSSBressert.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste