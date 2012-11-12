CodeBaseРазделы
Exp_DSSBressert - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
exp_dssbressert.mq5 (5.93 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (68.33 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
dssbressert.mq5 (6.49 KB) просмотр
Торговая система с использованием индикатора DSSBressert. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака стохастика. Выход из сделок происходит либо по отложенным ордерам либо при изменении цвета индикатора. 

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора DSSBressert.ex5  в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались. 

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

