エキスパート

Exp_DSSBressert - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
762
(18)
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB)
\MQL5\Indicators\
dssbressert.mq5 (6.47 KB)
exp_dssbressert.mq5 (5.92 KB)
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
DSSBressert指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときにストキャスティックの色が変わった場合に形成されます。取引からのエグジットは未決注文か指標の色の変更のいずれかによって行われます。 

コンパイルされたDSSBressert.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。 

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス。

 H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2　 検証結果のチャート

図2　 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1255

