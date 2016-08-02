Ein Handelssystem, das den Modified_Optimum_Elliptic_Filter Indikator verwendet.

Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn der Mittelwert seine Richtung ändert.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei Modified_Optimum_Elliptic_Filter.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: TradeAlgorithms.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2014 für USDJPY H4:

Abb. 2. Chart mit Testergebnissen