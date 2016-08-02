CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
684
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Handelssystem, das den Modified_Optimum_Elliptic_Filter Indikator verwendet.

Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn der Mittelwert seine Richtung ändert.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei Modified_Optimum_Elliptic_Filter.ex5. Kopieren Sie diese in den Ornder terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: TradeAlgorithms.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart

Testergebnisse für 2014 für USDJPY H4:

Abb. 2. Chart mit Testergebnissen

Abb. 2. Chart mit Testergebnissen

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12549

Exp_ElderImpulseSystem Exp_ElderImpulseSystem

Handelssystem das den Elder Impulse System Indikator verwendet.

Background_FiboCandles_HTF Background_FiboCandles_HTF

Der Indikator zeichnet Kerzen eines größeren TimeFrames als farbig gefüllte Rechtecke basierend auf dem FiboCandles Indikator.

i-Bul_Jerk i-Bul_Jerk

Ein einfacher Signalindikator.

ExtremLine ExtremLine

Einfacher Trendindikator.