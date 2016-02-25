無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 659
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
Modified_Optimum_Elliptic_Filter インディケータを使ったトレーディングシステムです。
平均が変更したときに、取引の決定がなされます。
この Expert Adviser は実行のためにコンパイルされた Modified_Optimum_Elliptic_Filter.ex5 インディケータファイルを必要とします。このファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： TradeAlgorithms.
下記のテストでは Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。テストではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図１チャートでの約定の例
H4での2014のUSDJPYのテスト結果：
図2テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12549
Exp_ElderImpulseSystem
Elder Impulse System インディケータを使ったトレーディングシステムBackground_FiboCandles_HTF
このインディケータは FiboCandles インディケータに基づいて色で満たされた長方形のようなより大きな時間枠のローソク足を描画します。
i-Bul_Jerk
シンプルなセマフォ矢印シグナルインディケータExtremLine
シンプルなトレンド指標