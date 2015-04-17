请观看如何免费下载自动交易
Exp_Modified_Optimum_Elliptic_Filter - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1064
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
使用 Modified_Optimum_Elliptic_Filter 指标的交易系统。
当均价方向改变，可以做出交易决定。
此 EA 需要指标的编译文件 Modified_Optimum_Elliptic_Filter.ex5 以便运行。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。
注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以从此链接下载更多库文件的变体: TradeAlgorithms。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表中是交易例子
测试结果 2014 品种 USDJPY H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12549
