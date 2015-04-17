代码库部分
i-Spread - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
i-spread.mq5 (10.78 KB) 预览
原作者:

Kim Igor V. aka KimIV

这款点差指标显示最后一小时，四小时和日内的最小和最大点差值。在当前柱线上的两条附加线显示最小和最大点差值。

事实证明，与不同的经纪商交易帐户工作时，它是非常有用的。

原版指标以 MQL4 语言编写，并首次发表在 代码库 06.10.2014。

图例. 1. 指标 i-Spread

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12546

