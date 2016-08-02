CodeBaseKategorien
i-Spread - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
i-spread.mq5 (10.78 KB) ansehen
Original Autor:

Kim Igor V. aka KimIV

Dieser Spread Indikator zeigt minimale und maximale Spreadwerte für die letzte Stunde, 4 Stunden und Tag. Zwei zusätzliche Linien zeigen minimale und maximale Spreadwerte des aktuellen Balkens.

Dies hat sich als sehr praktisch erwiesen, wenn man mit Handelskonten verschiedener Broker arbeitet.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 6.10.2014.

Abb. 1. Der i-Spread Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12546

