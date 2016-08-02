und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
i-Spread - Indikator für den MetaTrader 5
Original Autor:
Kim Igor V. aka KimIV
Dieser Spread Indikator zeigt minimale und maximale Spreadwerte für die letzte Stunde, 4 Stunden und Tag. Zwei zusätzliche Linien zeigen minimale und maximale Spreadwerte des aktuellen Balkens.
Dies hat sich als sehr praktisch erwiesen, wenn man mit Handelskonten verschiedener Broker arbeitet.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 6.10.2014.
Abb. 1. Der i-Spread Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12546
