Original Autor:

Kim Igor V. aka KimIV

Dieser Spread Indikator zeigt minimale und maximale Spreadwerte für die letzte Stunde, 4 Stunden und Tag. Zwei zusätzliche Linien zeigen minimale und maximale Spreadwerte des aktuellen Balkens.

Dies hat sich als sehr praktisch erwiesen, wenn man mit Handelskonten verschiedener Broker arbeitet.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 6.10.2014.





Abb. 1. Der i-Spread Indikator