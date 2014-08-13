Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор спреда, отображает минимальные и максимальные значений спреда за последний час, 4 часа и сутки. Также добавлены две линии, которые показывают минимальное и максимальное значения спреда на текущем баре.

Это оказалось очень удобным при работе с торговыми счетами различных дилинговых центров.