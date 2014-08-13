Смотри, как бесплатно скачать роботов
i-Spread3 - индикатор для MetaTrader 4
- [Удален]
- 5986
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Индикатор спреда, отображает минимальные и максимальные значений спреда за последний час, 4 часа и сутки. Также добавлены две линии, которые показывают минимальное и максимальное значения спреда на текущем баре.
Это оказалось очень удобным при работе с торговыми счетами различных дилинговых центров.
