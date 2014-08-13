CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i-Spread3 - индикатор для MetaTrader 4

Ким Игорь В. aka KimIV | Russian 日本語
Опубликовал:
[Удален]
Просмотров:
5986
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор спреда, отображает минимальные и максимальные значений спреда за последний час, 4 часа и сутки. Также добавлены две линии, которые показывают минимальное и максимальное значения спреда на текущем баре.

Это оказалось очень удобным при работе с торговыми счетами различных дилинговых центров.

Индикатор спреда i-Spread3

ChartRefresh ChartRefresh

Скрипт для принудительно обновления текущего графика.

i-SKB-F i-SKB-F

Индикатор каналов.

i-BigBarsFromH1 i-BigBarsFromH1

Индикатор предназначен для отображения на графике Н1 свечей произвольного старшего таймфрейма.

e-TFL_v2 e-TFL_v2

Trade From Lines (торговля от линий).