i-Spread - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 915
オリジナル著者：
Kim Igor V. aka KimIV
内容
このスプレッドインディケータは、直近の時間、4時間および一日の最小と最大のスプレッドのを示します。二つの追加的な線が、現在のバーの最小と最大スプレッド値を示しています。
これは、異なるブローカーの取引口座で作業するときに非常に有用であることが判明しました。
もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年10月6日にコードベースに公開されました。
図１i-Spread インディケータ
