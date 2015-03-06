CodeBaseРазделы
i-Spread - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Индикатор спреда отображает минимальные и максимальные значений спреда за последний час, 4 часа и сутки. Также добавлены две линии, которые показывают минимальное и максимальное значения спреда на текущем баре.

Это оказалось очень удобным при работе с торговыми счетами различных брокеров.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 06.10.2014.

Рис.1. Индикатор i-Spread

