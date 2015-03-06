Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-Spread - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3357
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Индикатор спреда отображает минимальные и максимальные значений спреда за последний час, 4 часа и сутки. Также добавлены две линии, которые показывают минимальное и максимальное значения спреда на текущем баре.
Это оказалось очень удобным при работе с торговыми счетами различных брокеров.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 06.10.2014.
Рис.1. Индикатор i-Spread
ExtremLine
Простой индикатор тренда.Ozymandias
Довольно известный индикатор Ozymandias, который позволяет отфильтровать ложные колебания цены.
MAMA_HTF
Индикатор MAMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Ozymandias_v2
Модификация известного индикатора Ozymandias.