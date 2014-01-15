CodeBaseSecciones
Exp_GG-RSI-CCI - Asesor Experto para MetaTrader 5

Sistema de trading que utiliza la señal del indicador GG-RSI-CCI. La señal para realizar una transacción se forma en el momento de cierre de la barra, cuando la barra cambia del color rojo al verde o al azul. La salida de las transacciones se ejecuta mediante órdenes pendientes o cuando se produce un cambio de color en la barra.

Coloque el archivo compilado del indicador GG-RSI-CCI.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas mostradas a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. Durante las pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de transacciones en el gráfico.

Resultados de las pruebas para el año 2011 en AUDUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1253

