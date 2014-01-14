Participe de nossa página de fãs
Exp_GG-RSI-CCI - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1450
- Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O Expert Advisor se baseia no sinal do indicador GG-RSI-CCI. Um sinal de negociação é formado após o fechamento da barra quando a cor da barra do indicador se altera da cor vermelha para a verde ou azul. O fechamento de posições são realizados por ordens pendentes ou pela alteração da cor da barra.
Coloque o arquivo compilado GG-RSI-CCI.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par AUDUSD H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1253
