O Expert Advisor se baseia no sinal do indicador GG-RSI-CCI. Um sinal de negociação é formado após o fechamento da barra quando a cor da barra do indicador se altera da cor vermelha para a verde ou azul. O fechamento de posições são realizados por ordens pendentes ou pela alteração da cor da barra.

Coloque o arquivo compilado GG-RSI-CCI.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par AUDUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste