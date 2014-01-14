CodeBaseSeções
Experts

Exp_GG-RSI-CCI - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
exp_gg-rsi-cci.mq5 (7.62 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
gg-rsi-cci.mq5 (8.71 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
O Expert Advisor se baseia no sinal do indicador GG-RSI-CCI. Um sinal de negociação é formado após o fechamento da barra quando a cor da barra do indicador se altera da cor vermelha para a verde ou azul. O fechamento de posições são realizados por ordens pendentes ou pela alteração da cor da barra.

Coloque o arquivo compilado GG-RSI-CCI.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par AUDUSD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1253

