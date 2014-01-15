CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp_AnchoredMomentum - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
972
(20)
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
\MQL5\Indicators\
anchoredmomentum.mq5 (10.79 KB) ver
exp_anchoredmomentum.mq5 (6.09 KB) ver
Sistema de comercio utilizando el indicador AnchoredMomentum. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando el nivel alto o bajo del indicador es sobrepasado. La salida de la transacción se puede llevar a cabo ya sea por una orden pendiente, o cuando el indicador cambia de color rosa a verde o viceversa. 

Coloca el fichero compilado AnchoredMomentum.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas. 

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

 Resultados de la prueba para AUDUSD H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1245

