Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_AnchoredMomentum - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 972
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sistema de comercio utilizando el indicador AnchoredMomentum. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra cuando el nivel alto o bajo del indicador es sobrepasado. La salida de la transacción se puede llevar a cabo ya sea por una orden pendiente, o cuando el indicador cambia de color rosa a verde o viceversa.
Coloca el fichero compilado AnchoredMomentum.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.
Resultados de la prueba para AUDUSD H4 en 2011:
Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1245
Versión ligeramente modificada de la función de carga del historial de MetaQuotes.Exp_UltraFatl
Asesor Experto usando el oscilador UltraFatl.
Este estocástico reduce considerablemente el número de falsas señales mediante ajuste de sensibilidadExp_GG-RSI-CCI
Asesor Experto que utiliza la señal del indicador GG-RSI-CCI.