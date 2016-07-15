コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_GG-RSI-CCI - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1127
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
exp_gg-rsi-cci.mq5 (7.62 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
gg-rsi-cci.mq5 (8.71 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

GG-RSI-CCIシグナル指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときにバーの色が赤から緑か青に変わる場合に形成されます。取引からのエグジットは未決注文かバーの色の変更のいずれかによって行われます。

コンパイルされたGG-RSI-CCI.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。

図1　チャート上の取引履歴のインスタンス。

H4での2011のAUDUSDの検証結果：

図2　 検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1253

