Exp_GG-RSI-CCI - MetaTrader 5のためのエキスパート
GG-RSI-CCIシグナル指標を使った取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときにバーの色が赤から緑か青に変わる場合に形成されます。取引からのエグジットは未決注文かバーの色の変更のいずれかによって行われます。
コンパイルされたGG-RSI-CCI.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のAUDUSDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1253
