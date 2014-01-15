Autor:

MDM

Este oscilador, que tiene su propia línea de señal, se dibuja a partir de las cuatro líneas del indicador Ichimoku.

Hay que poner el archivo compilado Ichimoku_Calc.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (se tiene que copiar en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base el 29-03-2010.

Fig.1 El indicador Ichimoku Oscillator