Ichimoku Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Este oscilador, que tiene su propia línea de señal, se dibuja a partir de las cuatro líneas del indicador Ichimoku.

Hay que poner el archivo compilado Ichimoku_Calc.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (se tiene que copiar en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base el 29-03-2010.

Fig.1 El indicador Ichimoku Oscillator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1200

