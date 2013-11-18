代码库部分
exp_gg-rsi-cci.mq5 (13.25 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
gg-rsi-cci.mq5 (13.62 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

交易系统采用 GG-RSI-CCI 信号指标。在柱线收盘时，如果信号条从红色变为绿色或蓝色，则产生执行交易的信号。退出交易则在挂单执行或信号条颜色改变时。

放置 GG-RSI-CCI.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

图例. 1. 图表上的成交历史实例

测试结果 从 2011 品种AUDUSDH4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

