交易系统采用 GG-RSI-CCI 信号指标。在柱线收盘时，如果信号条从红色变为绿色或蓝色，则产生执行交易的信号。退出交易则在挂单执行或信号条颜色改变时。
放置 GG-RSI-CCI.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的成交历史实例
测试结果 从 2011 品种AUDUSDH4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1253
