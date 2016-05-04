CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_GG-RSI-CCI - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
871
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_gg-rsi-cci.mq5 (7.62 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
gg-rsi-cci.mq5 (8.71 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Expert Advisor der den GG-RSI-CCI Signal Indikator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszuführen wird zum Schluss eines Balkens gebildet, wenn der Balken die Farbe von rot nach grün oder blau wechselt. Ein Trade wird entweder durch eine Pending Order oder Änderung der Farbe des Balkens geschlossen.

Kopieren sie die compilierte GG-RSI-CCI.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 für AUDUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1253

sHistoryExport - praktisches Skript, um historsiche Daten im МetaТrader 4 Format zu exportieren sHistoryExport - praktisches Skript, um historsiche Daten im МetaТrader 4 Format zu exportieren

Export aller notwendigen Instrumente und Timeframes mit einem Klick mit Laden und Überprüfen der Historie

CheckHistory - Funktion zum Prüfen und Laden der Historie CheckHistory - Funktion zum Prüfen und Laden der Historie

Leicht modifizierte Ladefunktion von MetaQuotes.

Silent stochastic Silent stochastic

Dieser Stochastic reduziert deutlich die Anzahl der Fehlsignale durch Anpassung der Sensitivität

Exp_DSSBressert Exp_DSSBressert

Handelssystem, das den DSSBressert Indikator verwendet