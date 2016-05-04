Expert Advisor der den GG-RSI-CCI Signal Indikator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszuführen wird zum Schluss eines Balkens gebildet, wenn der Balken die Farbe von rot nach grün oder blau wechselt. Ein Trade wird entweder durch eine Pending Order oder Änderung der Farbe des Balkens geschlossen.

Kopieren sie die compilierte GG-RSI-CCI.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Testergebnisse für 2011 für AUDUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse