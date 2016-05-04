und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_GG-RSI-CCI - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 871
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Expert Advisor der den GG-RSI-CCI Signal Indikator verwendet. Ein Signal um einen Trade auszuführen wird zum Schluss eines Balkens gebildet, wenn der Balken die Farbe von rot nach grün oder blau wechselt. Ein Trade wird entweder durch eine Pending Order oder Änderung der Farbe des Balkens geschlossen.
Kopieren sie die compilierte GG-RSI-CCI.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 für AUDUSD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1253
Export aller notwendigen Instrumente und Timeframes mit einem Klick mit Laden und Überprüfen der HistorieCheckHistory - Funktion zum Prüfen und Laden der Historie
Leicht modifizierte Ladefunktion von MetaQuotes.
Dieser Stochastic reduziert deutlich die Anzahl der Fehlsignale durch Anpassung der SensitivitätExp_DSSBressert
Handelssystem, das den DSSBressert Indikator verwendet