Торговая система с использованием сигнального индикатора GG-RSI-CCI. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошла смена цвета бара на красный или синий. Выход из сделок происходит либо по отложенным ордерам либо при изменении цвета бара индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора GG-RSI-CCI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на AUDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования