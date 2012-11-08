CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_GG-RSI-CCI - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3955
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Торговая система с использованием сигнального индикатора GG-RSI-CCI. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошла смена цвета бара на красный или синий. Выход из сделок происходит либо по отложенным ордерам либо при изменении цвета бара индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора GG-RSI-CCI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на AUDUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

String - Библиотека функций для работы со строками String - Библиотека функций для работы со строками

Библиотека функций для работы со строками: StringToArray, StringToPeriod и PeriodToString

2XMA 2XMA

Гистограмма MACD с двумя сигнальными линиями на самом ценовом графике финансового актива.

Exp_AnchoredMomentum Exp_AnchoredMomentum

Торговая система с использованием индикатора AnchoredMomentum

Бесшумный стохастик Бесшумный стохастик

Этот стохастик радикально сокращает кол-во ложных сигналов путем регулирования чувствительности.