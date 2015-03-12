CodeBaseРазделы
Exp_RangeExpansionIndex - эксперт для MetaTrader 5

Эксперт Exp_RangeExpansionIndex построен на основе сигналов осциллятора RangeExpansionIndex.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае выхода индикатора из зоны перекупленности или перепроданности, определяемых значениями входных параметров эксперта:

input uint Up_Indicator_level=+60;  // Верхний уровень перекупленности
input uint Dn_Indicator_level=-60;  // Нижний уровень перепроданности

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора RangeExpansionIndex.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на EURUSD H8:

Рис. 2. График результатов тестирования

Candle Time End and Spread Candle Time End and Spread

Индикатор одновременно отображает текущий спред и время до закрытия бара (свечи).

Background_FiboCandles_HTF Background_FiboCandles_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками на основе индикатора FiboCandles.

Exp_ElderImpulseSystem Exp_ElderImpulseSystem

Торговая система с использованием индикатора ElderImpulseSystem.

i-Bul_Jerk i-Bul_Jerk

Простейший семафорный стрелочный сигнальный индикатор.