Эксперт Exp_RangeExpansionIndex построен на основе сигналов осциллятора RangeExpansionIndex.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае выхода индикатора из зоны перекупленности или перепроданности, определяемых значениями входных параметров эксперта:

input uint Up_Indicator_level=+ 60 ; input uint Dn_Indicator_level=- 60 ;

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора RangeExpansionIndex.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на EURUSD H8:

Рис. 2. График результатов тестирования