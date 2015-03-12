Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_RangeExpansionIndex - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1749
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_RangeExpansionIndex построен на основе сигналов осциллятора RangeExpansionIndex.
Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае выхода индикатора из зоны перекупленности или перепроданности, определяемых значениями входных параметров эксперта:
input uint Up_Indicator_level=+60; // Верхний уровень перекупленности input uint Dn_Indicator_level=-60; // Нижний уровень перепроданности
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора RangeExpansionIndex.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на EURUSD H8:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор одновременно отображает текущий спред и время до закрытия бара (свечи).Background_FiboCandles_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками на основе индикатора FiboCandles.
Торговая система с использованием индикатора ElderImpulseSystem.i-Bul_Jerk
Простейший семафорный стрелочный сигнальный индикатор.