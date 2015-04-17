代码库部分
Exp_RangeExpansionIndex - MetaTrader 5EA

此 Exp_RangeExpansionIndex EA 的入场信号由 RangeExpansionIndex 振荡器中生成。

在柱线收盘时，如果突破指标输入参数指定的超买或超卖区域，则形成交易信号。

input uint Up_Indicator_level=+60;  // 最高超买级别
input uint Dn_Indicator_level=-60;  // 最低超卖级别

此 EA 需要指标的编译文件 RangeExpansionIndex.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 EURUSD H8:

图例. 2. 测试结果图表

