Exp_RangeExpansionIndex - Experte für den MetaTrader 5
Der Exp_RangeExpansionIndex EA basiert auf den vom RangeExpansionIndex Oszillator generierten Signalen.
Ein Signal wird gebildet, wenn der Balken schließt und der Indikator durch die Überkauft- oder Überverkauft-Zone gebrochen ist, die durch die Eingabeparameter des Indikators angegeben wurden:
input uint Up_Indicator_level=+60; // Oberer Überkauft Level input uint Dn_Indicator_level=-60; // Unterer Überverkauft Level
Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei RangeExpansionIndex.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Sie können weitere Varianten der Bibliothek unter folgendem Link herunterladen: Handels Algorithmen.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Beispiele für Trades am Chart
Testergebnisse für 2014 für EURUSD H8:
Abb. 2. Chart mit Testergebnissen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12529
Range Expansion Index (REI) ist ein relativer Oszillator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.