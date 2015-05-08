CodeBaseSecciones
RangeExpansionIndex_HTF - indicador para MetaTrader 5

Range Expansion Index (REI) - oscilador relativo con posibilidad de cambio del marco temporal en los parámetros de entrada.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador RangeExpansionIndex.mq5.

Fig. 1. Indicador RangeExpansionIndex_HTF

Fig.1. Indicador RangeExpansionIndex_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12531

