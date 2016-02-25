コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_RangeExpansionIndex - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
691
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
rangeexpansionindex.mq5 (7.37 KB) ビュー
exp_rangeexpansionindex.mq5 (6.37 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

Exp_RangeExpansionIndex EA は RangeExpansionIndex オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

インディケータが、エキスパートの入力パラメータの値によって決定された買われ過ぎや売られ過ぎゾーンを突破した場合は、バーが閉じた場合にシグナルが形成されます。

input uint Up_Indicator_level=+60;  // 上部買われ過ぎレベル
input uint Dn_Indicator_level=-60;  // 下部売られ過ぎレベル

この Expert Adviser は実行のためにコンパイルされた RangeExpansionIndex.ex5 インディケータファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム

下記のテストでは Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。テストではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図１チャートでの約定の例

図１チャートでの約定の例

H8での2014のEURUSDのテスト結果：

図2テスト結果チャート

図2テスト結果チャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12529

Exp_FisherCyberCycle Exp_FisherCyberCycle

Exp_FisherCyberCycle Expert Adviser は、FisherCyberCycle オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

Rj_SlidingRange Rj_SlidingRange

Bollinger Bands と envelopes と似た作業手順を持ったアナログ

Negative_Volume_Index_HTF Negative_Volume_Index_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む Negative Volume 指標 (NVI)

RangeExpansionIndex_HTF RangeExpansionIndex_HTF

Range Expansion Index (REI) は入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む相対的オシレータです。