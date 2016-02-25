私たちのファンページに参加してください
内容
Exp_RangeExpansionIndex EA は RangeExpansionIndex オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。
インディケータが、エキスパートの入力パラメータの値によって決定された買われ過ぎや売られ過ぎゾーンを突破した場合は、バーが閉じた場合にシグナルが形成されます。
input uint Up_Indicator_level=+60; // 上部買われ過ぎレベル input uint Dn_Indicator_level=-60; // 下部売られ過ぎレベル
この Expert Adviser は実行のためにコンパイルされた RangeExpansionIndex.ex5 インディケータファイルを必要とします。このファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供する Expert Adviser の使用、また、注文を出す際のストップロスおよびテイクプロフィットのオプション設定を可能にすることにご注意ください。 以下のリンクではライブラリのより多くのバリアントをダウンロードすることができます： 取引アルゴリズム。
下記のテストでは Expert Adviser のデフォルト入力パラメータが使用されています。テストではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図１チャートでの約定の例
H8での2014のEURUSDのテスト結果：
図2テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12529
