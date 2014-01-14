Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Range Expansion Index - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1509
Autor real:
Earnforex
Range Expansion Index (REI) es un oscilador que mide el precio de cambio de velocidad y señales sobre las áreas de sobrecompra/sobreventa, en caso de que un precio muestra debilidad o fuerza. It was developed by Thomas DeMark and described in his book "The New Science of Technical Analysis".
The indicator values change from -100 up to +100. REI is an enhanced oscillator, as it stays neutral during a flat and shows trends only when considerable top or bottom have been reached.
Parámetros de entrada:
- REI_Period (default value = 8) - periodo del indicador. Mientras que su valor va en aumento, está disminuyendo el número de señales, pero llegan a ser más precisas. Si el valor está disminuyendo, el número de señales se aumenta pero se vuelven menos precisas.
Thomas DeMark sugiere utilizar el período predeterminado igual a 8. Es tiempo de vender cuando el precio cruza el nivel 60 hacia arriba y luego desciende y cruza este nivel hacia abajo. Es hora de comprar cuando el precio cae por debajo de -60 y luego sube más allá de este nivel.
