Range Expansion Index - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1509
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Earnforex

Range Expansion Index (REI) es un oscilador que mide el precio de cambio de velocidad y señales sobre las áreas de sobrecompra/sobreventa, en caso de que un precio muestra debilidad o fuerza. It was developed by Thomas DeMark and described in his book "The New Science of Technical Analysis".

The indicator values change from -100 up to +100. REI is an enhanced oscillator, as it stays neutral during a flat and shows trends only when considerable top or bottom have been reached.

Parámetros de entrada:

  • REI_Period (default value = 8) - periodo del indicador. Mientras que su valor va en aumento, está disminuyendo el número de señales, pero llegan a ser más precisas. Si el valor está disminuyendo, el número de señales se aumenta pero se vuelven menos precisas.

Thomas DeMark sugiere utilizar el período predeterminado igual a 8. Es tiempo de vender cuando el precio cruza el nivel 60 hacia arriba y luego desciende y cruza este nivel hacia abajo. Es hora de comprar cuando el precio cae por debajo de -60 y luego sube más allá de este nivel.

Range Expansion Index indicator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/529

