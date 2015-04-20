CodeBaseSeções
Exp_RangeExpansionIndex - expert para MetaTrader 5

O EA Exp_RangeExpansionIndex é baseado nos sinais gerados pelo oscilador RangeExpansionIndex.

O sinal é formado quando uma barra de preço é fechada e o indicador rompe através da zona sobrecomprada ou sobrevendida, os valores são determinados nos parâmetros de entrada do Expert:

input uint Up_Indicator_level=+60;  // Nível superior sobrecomprado
input uint Dn_Indicator_level=-60;  // Nível inferior sobrevendido

Este Expert Advisor requer que o arquivo RangeExpansionIndex.ex5 seja compilado para funcionar. Colocar no seguinte caminho de diretório: <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo TradeAlgorithms.mqh da biblioteca permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de configurar o Stop Loss e o Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Trade Algorithms.

As entradas padrão dos parâmetros do Expert Advisor foram usadas durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit foram usados durante os testes.

Fig. 1. Exemplos de ordens no gráfico

Resultado do Teste em 2014 no EURUSD H8:

Fig. 2. Resultado do teste no gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12529

