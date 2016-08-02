CodeBaseKategorien
Rj_SlidingRange - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Eine weitere Analogie von Bollinger Bändern und Envelopes mit ähnlicher Verarbeitung.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.03.2012.

Abb. 1. Der Rj_SlidingRange Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12527

