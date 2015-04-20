CodeBaseSeções
Rj_SlidingRange - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1132
Avaliação:
(15)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor:

RJ Rjabkov Alexander

Mais um analógico de Bollinger Bands e Envelopes com um processo de trabalho semelhante.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 27.03.2012.

Fig. 1. O indicador Rj_SlidingRange

Fig. 1. O indicador Rj_SlidingRange

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12527

