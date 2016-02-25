コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Rj_SlidingRange - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
883
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

オリジナル著者：

RJ Rjabkov Alexander

内容

Bollinger BandsEnvelopesと似た作業手順を持ったアナログ

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年3月27日にコードベースに公開されました。

図１Rj_SlidingRange インディケータ

図１Rj_SlidingRange インディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12527

SimpleScalp_MTF SimpleScalp_MTF

方向性のトレンドのセマフォ指標

Geo_InnerBar Geo_InnerBar

一時的価格の統合の位置を示す内部バーインディケータ

Exp_FisherCyberCycle Exp_FisherCyberCycle

Exp_FisherCyberCycle Expert Adviser は、FisherCyberCycle オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

Exp_RangeExpansionIndex Exp_RangeExpansionIndex

Exp_RangeExpansionIndex EA は RangeExpansionIndex オシレータによって生成されたシグナルに基づいています。