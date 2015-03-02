Реальный автор:

RJ Rjabkov Alexander

Еще один аналог Bollinger Bands и конвертов, работа с которым ведется по аналогичной схеме.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 27.03.2012.

Рис.1 Индикатор Rj_SlidingRange

