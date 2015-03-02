Смотри, как бесплатно скачать роботов
Rj_SlidingRange - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
RJ Rjabkov Alexander
Еще один аналог Bollinger Bands и конвертов, работа с которым ведется по аналогичной схеме.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 27.03.2012.
Рис.1 Индикатор Rj_SlidingRange
