Rj_SlidingRange - индикатор для MetaTrader 4
- 6716
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор похож на Rj_RMA, но расчет идет от High/Low. Используется как поддержка сопротивление. Допустим начинается смена тренда, ставим отложку на крайнюю границу или на среднюю линию.
Чем-то похож на Bollinger Bands. Он сделан для визуального восприятия где ставить ордера, в зависимости от движения рынка. По настройкам подбирайте сами.
У меня, допустим, на М30 стоит 5 и т.д. и т.п. Чем меньше таймфрейм, тем больше число расчета диапазонов.
