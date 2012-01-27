Индикатор похож на Rj_RMA, но расчет идет от High/Low. Используется как поддержка сопротивление. Допустим начинается смена тренда, ставим отложку на крайнюю границу или на среднюю линию.

Чем-то похож на Bollinger Bands. Он сделан для визуального восприятия где ставить ордера, в зависимости от движения рынка. По настройкам подбирайте сами.

У меня, допустим, на М30 стоит 5 и т.д. и т.п. Чем меньше таймфрейм, тем больше число расчета диапазонов.