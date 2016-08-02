CodeBaseKategorien
ind_aMU - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Original Autor:

Yuriy Tokman (YTG)

Der Indikator zeigt Trend und Seitwärtsbewegungen (flat).

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 5.03.2012.

Abb.1. Der ind_aMU Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12522

