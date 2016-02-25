オリジナル著者：

Yuriy Tokman (YTG)

内容

このインディケータはトレンドとサイド（フラット）価格の動きを示します。

もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年3月5日にコードベースに公開されました。

図1ind_aMU インディケータ