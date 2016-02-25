無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
ind_aMU - MetaTrader 5のためのインディケータ
オリジナル著者：
Yuriy Tokman (YTG)
内容
このインディケータはトレンドとサイド（フラット）価格の動きを示します。
もともとこのインディケータはMQL4で書かれ2012年3月5日にコードベースに公開されました。
図1ind_aMU インディケータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/12522
