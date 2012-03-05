Смотри, как бесплатно скачать роботов
ind_aMU - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор указывает на трендовые и боковые (флет) движения цены.
Описание настроек:
- period_fast - Период усреднения для вычисления быстрого скользящего среднего;
- period_slow - Период усреднения для вычисления медленного скользящего среднего;
- ma_shift - Сдвиг индикатора относительно ценового графика;
- ma_method - Метод усреднения. Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average)
0 - (SMA) Простое скользящее среднее.
1 - (EMA) Экспоненциальное скользящее среднее. SMMA
2 - (SMMA) Сглаженное скользящее среднее. LWMA
3 - (LWMA) Линейно-взвешенное скользящее среднее.
- applied_price - Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант.
0 - (CLOSE) Цена закрытия.
1 - (OPEN) Цена открытия.
2 - (HIGH) Максимальная цена.
3 - (LOW) Минимальная цена.
4 - (MEDIAN) Средняя цена, (high+low)/2.
5 - (TYPICAL) Типичная цена, (high+low+close)/3.
6 - (WEIGHTED) Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4.
