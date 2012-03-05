CodeBaseРазделы
Индикаторы

ind_aMU - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
10005
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор указывает на трендовые и боковые (флет) движения цены.

Описание настроек:

  • period_fast - Период усреднения для вычисления быстрого скользящего среднего;
  • period_slow - Период усреднения для вычисления медленного скользящего среднего;
  • ma_shift - Сдвиг индикатора относительно ценового графика;
  • ma_method - Метод усреднения. Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average)
    0 - (SMA) Простое скользящее среднее.
    1 - (EMA) Экспоненциальное скользящее среднее. SMMA
    2 - (SMMA) Сглаженное скользящее среднее. LWMA
    3 - (LWMA) Линейно-взвешенное скользящее среднее.
  • applied_price - Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант.
    0 - (CLOSE) Цена закрытия.
    1 - (OPEN) Цена открытия.
    2 - (HIGH) Максимальная цена.
    3 - (LOW) Минимальная цена.
    4 - (MEDIAN) Средняя цена, (high+low)/2.
    5 - (TYPICAL) Типичная цена, (high+low+close)/3.
    6 - (WEIGHTED) Взвешенная цена закрытия, (high+low+close+close)/4.


