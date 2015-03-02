Реальный автор:

Yuriy Tokman (YTG)

Индикатор указывает на трендовые и боковые (флет) движения цены.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 05.03.2012.

Рис.1 Индикатор ind_aMU