Индикаторы

ind_aMU - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3283
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Yuriy Tokman (YTG)

Индикатор указывает на трендовые и боковые (флет) движения цены.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 05.03.2012.

Рис.1 Индикатор ind_aMU

