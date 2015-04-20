Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ind_aMU - indicador para MetaTrader 5
- 1863
Autor:
Yuriy Tokman (YTG)
O indicador mostra a tendência e o movimento lateral dos preços.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira na Base de Código em 5.03.2012.
Fig.1. O indicador The ind_aMU
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12522
