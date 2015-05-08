CodeBaseSecciones
Oscilador de tendencia - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1469
(19)
Autor real:

Evgeniy Gutorov

Indicador oscilador de tendencia El algoritmo principal para obtener las señales de origen se da según la fórmula:

InputSeries[bar] = (Close[bar] - Open[bar]) / (High[bar] - Low[bar])

La propia señal del oscilador, formada por la línea verde, se calcula según la fórmula:

Osc=Sum(Period) / Sum(Abs(Period)) * 100

donde:

  • Sum(Period) - es la suma de los valores de las señales de origen en un periodo;
  • Sum(Abs(Period)) - suma de los valores absolutos de las señales de origen en un periodo.

La línea roja es el filtro de Hodrick-Prescott, que por su esencia, con periodo grande de dibujado en las barras iniciales se redibuja, por eso, es mejor usarlo con un periodo 2, para tener resultados más o menos fiables.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 15.08.2009.

Fig.1 Oscilador de tendencia geTrendOsc

